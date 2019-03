Il centro preso nuovamente di mira dai vandali

Sono passate giusto due settimane dallo sfogo del Sindaco Emanuele Antonelli sul suo profilo Facebook. Parole pesanti verso chi non ha rispetto della città e dei beni collettivi.

La scorsa notte, in via Milano, si è riproposto nuovamente lo stesso scenario vandalico. Le foto ci arrivano da una lettrice amareggiata dall’ennesimo scempio nel cuore della città.

Ma la notte scorsa è stata agitata anche in un altro angolo cittadino: al Museo del Tessile un residente racconta di un gruppetto di giovani visibilmente in stato alterato che con schiamazzi e atti pericolosi ha disturbato la tranquillità del quartiere. Nulla di estremo, dato che non sono arrivate segnalazioni al comando dei carabinieri.

Episodi contenuti che richiamano le parole pronunciate dallo stesso Antonelli due settimane fa: