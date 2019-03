Finisce con una denuncia la notte brava di cinque giovani

Giovani denunciati per danneggiamento aggravato. La notte brava in pieno centro a Busto Arsizio è finita con una denuncia per danneggiamento aggravato in concorso a carico di cinque giovani, di cui un quindicenne.

Il gruppetto, tra i 18 e i 20 anni, è stato fermato dopo aver danneggiato fioriere e arredi e a rovesciato i cassonetti dell’immondizia.

La pattuglia della Volante, intervenuta su segnalazione di un cittadino, ha fermato e identificato il gruppo in via Bramante. Uno dei giovani è stato anche sanzionato perché in evidente stato di ebrezza.