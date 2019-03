Cinquestelle Samarate: “Il nostro candidato sindaco è Fortunato Costantino”

Riceviamo e pubblichiamo

Il “Movimento Cinque stelle”, a seguito di un percorso iniziato ufficialmente 4 anni fa con l’elezione di un consigliere Comunale, vuole continuare la sua crescita. Nonostante un solo rappresentante in Consiglio Comunale, ha ottenuto importanti risultati per la nostra città. Si possono citare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Controllo del Vicinato, l’ottenimento di fondi per l’aula informatica della scuola secondaria, nonché il progetto per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti presentato all’attuale amministrazione nel giugno 2017 che, se attuato, porterebbe benefici alla nostra Città.

I risultati sono stati ottenuti sempre lavorando in modo propositivo per Samarate, e mantenendo come unico scopo il bene degli abitanti e della nostra città.

Certi che i bisogni cittadini vengano espressi da chi vive davvero la città di Samarate, il Movimento 5 Stelle Samarate ha individuato in Fortunato Costantino il proprio candidato Sindaco, persona stimata e che conosce molto bene il nostro territorio, in grado

di assumere con autorevolezza il ruolo di portavoce e mediatore istituzionale.

La sua esperienza sarà affiancata da cittadini che hanno voluto attivarsi in prima persona per migliorare la propria città, portando le proprie passioni e la propria professionalità in ogni campo: dall’amministrazione, all’ambiente, dall’innovazione dei servizi e delle infrastrutture alla mobilità e all’efficienza energetica.

Il Movimento 5 Stelle Samarate ritiene sia giunto il momento di pensare al futuro della nostra Città: semplificando le modalità di accesso ai servizi della macchina comunale, facendo partecipare il cittadino alle scelte per la propria città e garantendo uno sviluppo ecosostenibile. Il Gruppo non vuole fare promesse irrealizzabili, ma realistiche, con linee programmatiche attuabili sia in tempi brevi che nel medio-lungo periodo e che possano essere garanti di una migliore qualità della vita cittadina.

Allo stesso tempo, sarà impegno primario del MoVimento 5 Stelle Samarate e di Fortunato Costantino assicurare le priorità che un’amministrazione deve avere nei confronti dei propri cittadini, nonché tutto ciò che si riterrà utile e necessario in corso di mandato.

L’obiettivo primario è porre Samarate al centro dell’attenzione, promuovendo il benessere collettivo ed il senso profondo di comunità, condivisione e partecipazione che il termine Comun racchiude in sé.

MoVimento 5 Stelle – Samarate