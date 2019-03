Cittadino croato con documenti falsi, arrestato dalla Polizia

Cittadino croato, con falsa carta d’identità olandese, è stato arrestato da personale del Commissariato di Gallarate, mentre transitava nel Comune di Busto Arsizio, unitamente al personale del Commissariato di Busto Arsizio.

Il fatto, si è verificato martedì 12 marzo, quando un cittadino croato di 54 anni, ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato. Già da un primo sommario controllo il documento posseduto dall’uomo, una carta d’identità olandese, ha destato forti sospetti negli operatori. Verifiche più approfondite hanno confermato la falsità materiale del documento.

La carta di identità è risultata totalmente contraffatta, in quanto il supporto, le tecniche di stampa e gli elementi di sicurezza erano completamente difformi a quelli utilizzati nei medesimi documenti olandesi regolarmente emessi.

In particolare, la carta di identità era priva della perforazione della data di nascita del titolare e presentava delle tecniche di stampa completamente difformi dall’originale. Sottoposto a fotosegnalamento, il cittadino Croato è stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 497 bis c.p. (possesso di documenti idonei all’espatrio falsi).