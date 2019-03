Cocaina, eroina e marijuana, nei guai un giovane di 26 anni

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della stazione di Besozzo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 26enne operaio incensurato di Varese poiché trovato in possesso di diversi tipi di sostanza: 4 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina e alcune dosi si marijuana. Inoltre a seguito di perquisizione domiciliare venivano rivenute tre piantine di marijuana occultate in un armadio della camera da letto e oltre 66 grammi di marijuana destinata alla vendita, oltre a vario materiale per il confezionamento. Il giovane si torva ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di lunedì.

Return to the Mobile Edition.