Come fare il primo passo

Il primo lungo viaggio a piedi, è quasi sempre un’esperienza straordinaria, in grado di cambiare profondamente una persona. Ed è un’impresa alla portata di chiunque goda di buona salute e come dice il filosofo cinese Lao Tzu: “Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo”

Dal 5 al 7 Aprile 2019 si terrà un seminario itinerante, dedicato a tutti coloro che desiderano viaggiare a piedi verso Santiago, Roma o percorrere gli altri grandi cammini, ma non pensano di esserne all’altezza (oppure hanno solo bisogno di qualche informazione).

Protagonisti di questa esperienza saranno Alberto Conte e Susanna Di Ciò che da venerdì 5 aprile, ore 18.00, fino a domenica 7 aprile, ore 17.00, alla Casa del Movimento Lento di Roppolo (BI), proprio lungo la Via Francigena, terranno due seminari dedicati a chi pensa che la lentezza sia rivoluzionaria, a chi sospetta che camminare non sia solo un’attività fisica e a chi vuole scoprire la bellezza della mente in cammino.

Spesso chi sogna di partire verso Santiago, Roma o Assisi è intimorito dalla prospettiva di percorrere a piedi centinaia di chilometri marciando per giorni e giorni. La nostra vita ci ha abituato ad utilizzare l’auto o altri mezzi di trasporto anche per gli spostamenti più piccoli. Sempre più raramente camminiamo a lungo.

Eppure oggi solo il viaggio a piedi ci consente di capire un territorio in tutte le sue sfaccettature, accettandone la bruttezza per apprezzarne di più la bellezza. Solo a piedi si riscopre il fascino dell’incontro, il valore di un sorriso, il significato autentico dell’ospitalità.

Il tema centrale delle due giornate è spazzare via le paure più comuni, quel pensiero paralizzante del “non ce la farò mai” che impedisce di compiere il primo passo.

Si affronteranno anche questioni pratiche: come organizzare il viaggio o come preparare lo zaino.

Informazioni e iscrizioni: scrivi a casa@movimentolento.it o chiama il 3357979550 o lo 0161987866