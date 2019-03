Condannato a 5 anni e 7 mesi girava libero, truffatore finisce in carcere

Truffatore seriale, condannato in via definitiva a 5 anni e 7 mesi di reclusione con un cumulo di 4 condanne per reati commessi tra il 2004 e il 2008 a Varese e in Liguria, girava senza alcun problema a bordo della sua auto. Era riuscito a truffare anche chi avrebbe dovuto dare seguito a quella condanna.

L’uomo, 47 anni, è stato fermato durante un normale controllo dalla squadra volante della Questura di Varese e da un rapido controllo al terminale è risultato soggetto ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Savona.

I reati commessi sono truffe e millantato credito. L’uomo, infatti, oltre ad ottenere danaro dalle sue vittime promettendo compravendite di veicoli, si travestiva anche da capitano della Guardia di Finanza che, in cambio di somme di danaro, cancellava sanzioni quali il ritiro di patente.