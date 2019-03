Conegliano studia da regina ma la Uyba vuole il quarto posto

Dopo la grande festa per la conquista della CEV Cup, martedì sera, le ragazze della Unet EWork Busto sono ora attese dalla difficile trasferta di Conegliano, per giocare l’ultima partita della regular season contro le padrone di casa della Imoco volley, regine della classifica (inizio partita ore 20:30, campo di gioco il PalaVerde di Villorba, alle porte di Treviso) e già certe della prima posizione sulla griglia che porta allo scudetto.

Il risultato dell’ultima giornata stabilirà anche gli accoppiamenti per i playoff ma è ancora più fondamentale per Gennari e compagne che si giocano il quarto posto in classifica (attualmente condiviso con Monza, fresca vincitrice della Challenge Cup) ma che in caso di vittoria e contemporanea sconfitta di Scandicci potrebbero ambire addirittura alla terza piazza. In classifica infatti le toscane di Parisi hanno 47 punti contro i 45 di UYBA e Saugella, impegnata in casa con Bergamo.

La squadra allenata da coach Santarelli è come detto certa del primo posto in classifica e ha la testa anche sulla semifinale di Champions in programma martedì 2 aprile, fattore che potrebbe favorire le biancorosse che invece arrivano al PalaVerde caricate proprio dall’aver già sollevato il trofeo europeo al quale ambivano. La Imoco si presenterà in campo con il sestetto formato dalla ex bustocca Asia Wolosz in regia, in diagonale con Fabris, Danesi e De Kruijf al centro, Tirozzi e Sylla in banda, De Gennaro libero. In panchina scalpiteranno Hill, Folie e l’altra ex Karsta Lowe, pronte a entrare per dare il proprio contributo.

Nessun problema di formazione per Marco Mencarelli che rispetto alla finale di CEV ritrova anche Martina Samadan, arrivata a stagione in corso proprio dalla Imoco. Tutte a disposizione le giocatrici, con – quindi – solito ballottaggio tra le centrali e la possibilità di una nuova staffetta tra Meijners e Grobelna in posizione di opposto, una mossa che è stata decisiva nel piegare l’Alba Blaj martedì sera.

Il vice di Mencarelli, Marco Musso si aspetta una bella partita e lo spiega nella breve intervista rilasciata ai canali ufficiali UYBA: «Veniamo da una settimana ricca di emozioni, ma abbiamo festeggiato senza eccessi la conquista della CEV Cup perché non abbiamo tempo di rifiatare: ci teniamo a finire la regular season con una bella prestazione al PalaVerde, conosciamo la forza dell’avversario ma non vogliamo partire battuti. Il terzo posto finale? Difficilissimo, ma sarebbe stupendo. Il fattore campo ai play-off nel caso di quinto posto? Il Palayamamay è la nostra fortezza, ma alla fine le partite si vincono sul campo e il nostro è uguale a tutti gli altri».

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio Conegliano: 3 Bechis, 4 Easy, 5 De Kruijf, 7 Folie, 8 Fersino, 9 Lowe, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 13 Fabris, 14 Wolosz, 15 Hill, 16 Tirozzi, 17 Sylla, 18 Moretto. All. Santarelli.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Il programma (ultima di ritorno): Casalmaggiore – Novara, Conegliano – Busto A., Monza – Bergamo, Scandicci – Brescia, Chieri – Filottrano, Cuneo – Club Italia. Riposa: Firenze

Classifica: Imoco Conegliano 58; Igor Novara 52; Savino Del Bene Scandicci 47; Unet E-Work BUSTO A., Saugella Monza 45; Èpiu’ Pomi’ Casalmaggiore 40; Il Bisonte Firenze 39; Bosca San Bernardo Cuneo 34; Zanetti Bergamo 31; Valsabbina Millenium Brescia 30; Lardini Filottrano 14; Reale Mutua Fenera Chieri 9; Club Italia Crai 6.