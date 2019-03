Il consiglio dei ragazzi chiude il suo percorso sul bullismo

A conclusione del loro percorso su bullismo e cyberbullismo, nella mattinata di martedì 12 marzo i componenti del CCR si sono recati presso la scuola primaria “Monsignor Bonetta” per una sorta di “formazione peer to peer”. In sostanza, i baby consiglieri hanno incontrato i loro concittadini più giovani – gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Bonetta – per proporre una serie di attività di sensibilizzazione sul gravoso fenomeno del bullismo e tutti i suoi derivati, cercando di aiutare i più piccoli a trovare possibili soluzioni per affrontare il problema.

Sin dal suo insediamento, già nel programma elettorale, il CCR aveva sentito la forte esigenza di lavorare su questa tematica.

Un percorso che si è svolto a step sotto la guida attenta, meticolosa ed esperta del referente del Consiglio dei Ragazzi, il Dott. Matteo Locatelli, che, insieme alle insegnanti referenti Mirella Zaro e Rosaria Cappelletti, li ha accompagnati con delicatezza nelle varie fasi del progetto fino alla mattinata di oggi che pare sia andata molto bene rivelandosi particolarmente costruttiva: «Dopo una breve formazione nel mese di gennaio i ragazzi del CCR – ha spiegato Locatelli – si sono recati dai loro pari alla primaria. Tante le soluzioni e le proposte raggiunte insieme per affrontare e combattere il bullismo: affidarsi agli adulti, schierarsi a supporto dei più deboli ma soprattutto saper cogliere empaticamente l’incontro con le altre persone, imparando ad interagire».

I consiglieri e gli studenti della primaria hanno lavorato attivamente per tutta la mattinata su questi fronti.

«Il percorso del CCR sul bullismo è stato molto intenso – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Sarah Foti, che con il Sindaco, ha avuto il privilegio di seguire da vicino il progetto del CCR – I ragazzi hanno affrontato la tematica con tanta consapevolezza e con un forte senso di responsabilità anche nei confronti dei propri compagni di scuola e dei più piccoli. La mattinata di oggi è stata la degna conclusione di un percorso seguito da un CCR che lascerà il segno per il suo impegno e le sue modalità operative, fatte di apertura, di dialogo e di confronto vero, puro e privo di ogni malizia su tanti argomenti, sempre alla ricerca di proposte e soluzioni mai di problemi. Un esempio per gli adulti – i c.d. “grandi” – che di tutto ciò non hanno che da far tesoro».

Proprio a questo riguardo il sindaco Filippo Gesualdi, facendosi portavoce della sua Amministrazione, ha espresso il desiderio di poter presto rincontrare ufficialmente il CCR per un saluto e per un bilancio su questi due anni di mandato del baby consiglio che ormai volge al termine per lasciare spazio ad altri baby consiglieri nell’ambito di un progetto che Comune e scuola portano avanti da anni con grande orgoglio e soddisfazione.