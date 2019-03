Cristiano Citterio, al via la campagna elettorale per il bis

Obiettivo: secondo mandato.

Venerdì 15 marzo a Villa Aliverti il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative.

Il candidato della lista Vedano Viva punta e essere rieletto dopo la vittoria del 2014.

Dopo un bilancio dei cinque anni di mandato, Citterio ha motivato la propria scelta di ricandidarsi: «Quando mi chiedevano se intendevo proseguire, ho sempre risposto che non ero io a candidarmi ma erano loro che mi candidavano, che la scelta dipendeva dagli amici di Vedano Viva, da quanti in questi anni ci hanno seguito, sostenuto, dato suggerimenti e consigli su come andare avanti».