Cucciolo di cane morto gettato nel bosco, la vicesindaco: “Disgusto per chi l’ha fatto”

Isabella Tovaglieri è disgustata: «Non posso credere che ci siano degli esseri così disumani da abbandonare un cucciolo in un astuccio da bambina e poi gettarlo in un giardino. Le immagini sono strazianti e credo che chi ha compiuto un gesto così terribile non sia degno di essere definito civile».

Così si è espressa su Facebook l’assessore all’urbanistica e vicesindaco di Busto Arsizio dopo aver visto quanto è stato trovato in un boschetto accanto all’abitazione di Stefano Ferrario, esponente leghista ed ex-assessore: un cucciolo di cane morto, nascosto all’interno di un astuccio rosa, probabilmente appartenuto ad una bambina, e gettato nel bosco.

La Tovaglieri prosegue: «Io amo gli animali e per fortuna anche nella nostra città c’è un tessuto di associazioni di volontariato a cui rivolgersi per aiutare i nostri migliori amici. Sosteniamo la loro attività affinché episodi simili non si ripetano più».