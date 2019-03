Daniele Zanzi a Uno mattina, a parlare di alberi abbattuti

Il vicesindaco di Varese Luigi Zanzi è stato protagonista su a Rai Uno, poco prima delle 8 di martedì 5 marzo, per un approfondimento sulle scelte del sindaco di Roma Virginia Raggi.

Naturalmente, non è andato in qualità di vicesindaco, ma di agronomo di fama internazionale.

Zanzi era sugli schermi di milioni di italiani all’ora di colazione per approfondire in particolare la questione delle piante cadute a Roma, della scelta del sindaco di fare abbattimenti a tappeto annunciando “Cambierò il paesaggio di Roma” e alla scelta motivata da una supposta pericolosità. «Quella di nascondersi dietro la pericolosità degli alberi malati è una scusa per nascondere una politica profondamente sbagliata» ha commentato Zanzi, che a Uno Mattina è protagonista periodicamente, come avviene anche a Geo & Geo, in qualità di esperto «Gli alberi cadono in città perchè qualcuno non ha saputo curarli».

«Certo, è abbastanza curioso che io venga chiamato a Roma come esperto internazionale per parlare degli alberi pericolanti della Capitale, e poi come vicesindaco venga a sapere degli alberi abbattuti a villa Mylius dai giornali… ma cosi va il mondo» ha commentato con una punta di malizia il vicesindaco, che di queste operazioni effettuate sulle città in generale ha stamattina esplicitato in maniera chiara il suo pensiero all’Italia.