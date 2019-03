DigitaLife sul grande schermo: ecco le date da non perdere

Dopo aver lasciato Milano (l’ultima proiezione si è tenuta all’Auditorium Gio Ponti in via Pantano n. 9 in occasione della Milano Digital Week) DigitaLife si prepara a tornare in provincia di Varese con due appuntamenti: il primo riservato agli alunni dell’ITEP Galileo Galilei di Laveno e a quelli dell’ISIS Edith Stein di Gavirate presso il Cinema Garden di Gavirate e il secondo aperto al pubblico presso il Cinema Silvio Pellico di Saronno (presente in sala anche il regista di DigitaLife, Francesco Raganato).

I due incontri sono fissati rispettivamente per venerdì 22 marzo ore 10.00 (Gavirate) e mercoledì 27 marzo ore 21.00 (Saronno).

Ma non è finita qui: sempre per il 22 marzo, ore 20.30, è fissata una proiezione nell’aula 2.6 dell’Università dell’Insubria ai Chiostri di Sant’Abbondio (a pochi passi dalla sala del Corriere di Como). La serata rientra nel palinsesto di un programma più ampio dedicato al giornalismo e alla formazione dei professionisti dell’informazione che conta altri quattro incontri durante l’arco della giornata.

A seguire, il 26 marzo alle 21.00, appuntamento al Cinema Rosebud di Reggio Emilia per una serata (a invito) organizzata dal Club Digitale di Unindustria Reggio Emilia.

Il mese di aprile ci vedrà ospiti nelle città di Torino (5 aprile, ore 20.30), Besnate (10 aprile, ore 21.00), Tradate (13 aprile, ore 21.00), Bari (13 aprile, ore 20.30) e Udine (18 aprile, ore 20.00).

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.digitalife.org.

COS’È DIGITALIFE

DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Regia: Francesco Raganato

Sceneggiatura: Marco Giovannelli, Manuel Sgarella, Francesco Raganato

Musiche Originali: Vittorio Cosma

Montaggio: Diego Zucchetto

Produzione: Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo

Nazionalità: Italiana

Durata: 75’

Genere: Documentario

La produzione del docufilm ha trovato sostenitori come il Fai – Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti. A cui si sono aggiunti i partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare, NAU!, Hagam ed Eoipso.

IL TRAILER DEL FILM