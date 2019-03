Esagitato davanti alla porta del comando di polizia locale

Ha dato in escandescenza davanti alla sede della polizia locale arrivando a prendere a pugni la porta e poi si è messo a correre a torso nudo per il centro storico fino a quando, scortato dalla polizia locale, si è presentato al pronto soccorso.

Protagonista del movimentato episodio avvenuto mercoledì sera un 21enne tunisino la cui posizione è ora al vaglio del comando di piazza Repubblica. Il giovane non nuovo a questi episodi si è presentato alle 19 in piazza Repubblica all’ingresso laterale del comando cittadino.

Ha iniziato ad urlare e tirare pugni contro la porta esterna fino a quando gli agenti non sono usciti. Le loro parole l’hanno calmato ma dopo qualche minuto, prima che lo convincessero a far ritorno a casa, ha nuovamente dato in escandescenza.

Si è quindi tolto la maglietta e si è messo a correre per il centro a torso nudo. I vigili l’hanno raggiunto e calmato. Ha accettato di farsi accompagnare al pronto soccorso dove è stato sottoposto ad alcune cure.