Escursione nella Valle di Lodano

Domenica 17 marzo il CAI Luino propone un’escursione ad anello che si snoda su un comodo sentiero nella suggestiva Valle di Lodano, valle laterale della Vallemaggia, dove, si potranno ammirare tracce di carbonaie, alcuni monti ben conservati e da diversi punti panoramici il maestoso paesaggio fluviale della Maggia.

Principali attività furono quella alpestre e lo sfruttamento del bosco. Già nella metà del Cinquecento è documentato il primo taglio di bosco e vendita del legname e questo fino nel 1964. Nell’Ottocento dalle alte vallate ticinesi, un enorme flusso di legname fu convogliato verso il Lago Maggiore per proseguire poi verso la pianura lombarda. Così per il carbone prodotto nelle ca. 200 piazze dei carbonai inventariate. Nel 2010, nella valle di Lodano è stata istituita una riserva forestale di grande interesse scientifico.

Percorso: Lodano 337m, Solada d Zòtt 689m, Canigèe743m, Castèll 804m, Mognèe 899m), Capela d Pèdro700m, Lodano 337m.

Tempo escursione h3.30 – Dislivello 562m – Difficoltà T2

Trasferta in auto: Luino/Lodano h1,15

Organizzatori Diego – Gianni

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera che precede la gita

Ore 7.50 ritrovo presso posteggio Porto Nuovo a Luino

Ore 8.00 Partenza con mezzi propri per Lodano – non serva bollino autostrada

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Avvertenza: ogni partecipante alla escursione è responsabile della propria incolumità

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alle escursioni viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile, senza la quale non sarà possibile partecipare.

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it