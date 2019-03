Furto nel weekend all’asilo di Casciago

Furto all’asilo di Casciago. I ladri sono entrati nella struttura di via Dell’Acqua nel fine settimana, tra sabato 23 e domenica 24 marzo, quando la scuola materna è chiusa. Hanno scassinato la porta e forzato la piccola cassa presente in una delle stanze: bottino 700 euro circa, soldi utilizzati per le piccole spese dell’asilo.

Sconcerto e delusione da parte delle insegnanti e della coordinatrice, Veronica Orlandi: «Pensavamo di essere al di sopra di ogni cattiva attenzione, dato il nostro ruolo e il fatto che non siamo certo ricchi – commenta amara -, ma ci sbagliavamo: oramai, la piccola delinquenza non fa distinzioni, si attacca a tutto e si accontenta anche delle briciole, che possono trovare anche in una scuola dell’infanzia!».

«Non pensavamo di poter essere inseriti nel mondo dei ricchi, sicuramente adesso siamo più poveri, non solo per il denaro sottratto, ma per la forzata intrusione nel mondo dei nostri bambini – prosegue la coordinatrice della scuola materna intitolata ad Angela Dell’Acqua -. Siamo colpiti dalla mancanza di rispetto per la nostra struttura e delusi da questo piccolo mondo sommerso, che non ha più alcun valore nella propria coscienza: ci fanno tanta pena!».