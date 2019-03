Giocare in borsa: come farlo nel 2019

Giocare in borsa: un sogno per pochi, oppure è realmente possibile per tutti partecipare nel 2019. Innanzitutto, bisogna dire che non a tutti è chiaro cosa significa il termine “giocare in borsa”. Nonostante questa espressione sia poco comprensibile ai più, possiamo dire con certezza che in borsa non si gioca, ma si investe e si investe sui mercati azionari.

Lo scopo, come sempre è guadagnare quanto più possibile. Facendo azioni di compravendita di parti di aziende (le azioni), gli operatori di borsa cercano il guizzo giusto che li porti a fare grossi incassi. Ma possiamo dire che nel 2019 il concetto di giocare in borsa si sia ormai allargato perché ormai si può operare anche sulle valute (mercato forex), indici, materie prime, obbligazioni e per i più temerari anche criptovalute.

Come si guadagna in borsa

Nei mercati tradizionali c’è un solo modo per fare profitti giocando in borsa. Bisogna acquistare le azioni di un’azienda quando queste valgono “poco” per poi cercare di rivenderle quando il loro prezzo si sarà alzato. Con questo meccanismo, se si trovano le azioni giuste da comprare, è possibile fare plusvalenze importanti, ma certo non è facile.

Riuscire a portare a casa guadagni implica una certa capacità di investimento, gestione mentale, gestione economica e di analisi. Insomma non sono poche le capacità che bisogna avere per diventare ricchi nel settore. Se sei interessato a saperne di più sulle competenze da apprendere per investire in borsa approfondisci l’argomento su giocareinborsa.net.

Metodi per giocare in borsa

Oggi la borsa non è più un luogo aperto soltanto alle elite che operano sui mercati. Investire in borsa è diventata opportunità per tutti. Questo soprattutto perché è possibile farlo online sulle diverse piattaforme di trading che hanno aperto i mercati finanziari a tutti.

Fare trading è l’espressione che sta sostituendo sempre di più “giocare in borsa”. Oggi esiste infatti una nuova attività chiamata trading online, ovvero con questo termine si intende proprio il lavoro di chi fa investimenti in borsa ma direttamente online con l’ausilio di una semplice connessione internet.

Investire in borsa con i CFD : il metodo oggi più diffuso per investire in borsa sono i CFD. Si tratta dei “contratti” messi a disposizione dal tuo broker che seguono il prezzo di un determinato “sottostante”, che può essere un titolo azionario ma anche un indice, una materia prima, valute ed altro ancora. Parliamo di semplicità e convenienza perché grazie ai CFD si può giocare in borsa e guadagnare (ma anche perdere) senza possedere realmente il titolo azionario, e quindi evitando le relative tasse e i costi aggiuntivi.

Investire in borsa sul conto demo: in alternativa al reale investimento di borsa online è possibile trovare anche i conti demo, dove non si investe realmente sui mercati finanziari ma dove si possono fare solo simulazioni. A che scopo? Le simulazioni si fanno per verificare se le proprie strategie di mercato funzionano e per comprendere i movimenti ciclici di determinati asset di borsa o del Forex. Insomma il conto demo serve per fare pratica ed è davvero uno strumento indispensabile.

Per finire, quanto denaro serve per giocare in borsa? In realtà potrebbero bastare anche pochi soldi per iniziare. I migliori broker permettono di aprire un conto reale per giocare in borsa con un deposito minimo iniziale anche di soli 100 euro. Calcolando che esistono trader molto esperti che investono migliaia e migliaia di euro, provare con 100 euro a giocare in borsa mette a rischio pochi soldi. Si tratta quindi della soluzione ideale per chi non ha molta esperienza e vuole testare le proprie capacità per capire come se la cava.