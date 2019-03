Giornata del rene: controlli gratuiti al sant’Anna

Test gratuiti nel Poliambulatorio di via Napoleona a Como per la Giornata Mondiale del Rene. Giovedì 14 marzo, dalle 9 alle 12, l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Asst Lariana, diretta da Gianvincenzo Melfa, sarà presente con medici e infermieri nel Cal Dialisi al piano terra del Padiglione Monoblocco per offrire alla cittadinanzacontrolli gratuiti delle urine, la misurazione della pressione, del peso e dell’indice di massa corporea (BMI). Sarà possibile consegnare ai sanitari un campione di urine del mattino raccolto nell’apposito contenitore acquistabile in farmacia o al supermercato.

A ogni cittadino che si sottoporrà ai controlli sarà rilasciato un foglio con i risultati e i valori rilevati e, nei casi che lo necessitino, suggerito il percorso da intraprendere.

Per sottoporsi ai controlli non è necessaria la prenotazione né l’impegnativa del medico di medicina generale.

La Nefrologia e Dialisi dell’Asst Lariana ha organizzato anche un momento di approfondimento con gli studenti del Liceo “A. Volta” di Como, in programma nelle prossime settimane.