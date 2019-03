Gli alunni si “illuminano” e festeggiano l’ambiente

Una mattinata davvero speciale a Luvinate. In occasione della Giornata nazionale per il risparmio energetico, iniziativa ormai nota come M’Illumino di Meno, le due scuole luvinatesi si sono incontrate per simpatiche iniziative.

BARATTIAMO I LIBRI – I bimbi della Scuola Materna sono andati in visita alla scuola primaria dove hanno condiviso buone pratiche e apprezzato il valore dell’economia circolare. Dopo canti e simpatici interventi dei più grandi, i piccoli hanno partecipato a “Barattiamo libri”. Ognuno, a estrazione, ha ottenuto un libro usato dai compagni più grandi per poter godere del piacere della lettura.

FREE PLASTIC – I grandi poi si sono cimentati in una merenda free plastic all’aria aperta: torte fatte in casa, biscotti, panini, frutta: tutto senza imballaggi. Una sana merenda può essere dunque svolta anche senza produrre plastica e carta. Mettendo a confronto la spazzatura prodotta in un qualunque giorno, con quella di stamattina, i bimbi hanno potuto constatare come è possibile – con buone azioni – poter fare la differenza anche sul fronte ambientale.

PEDIBUS E BICIBUS – Un progetto di attenzione all’ambiente e di risparmio energetico che proseguirà anche nel mese di marzo, con l’organizzazione della settimana dedicata alla mobilità sostenibile e leggera. Si potrà andare a scuola in bici o a piedi!