Gli animalisti denunciano Paolo Bonolis: “Basta animali terrorizzati a Ciao Darwin”

La puntata di venerdì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così lunedì verrà depositata la denuncia. L’associazione 100% animalisti ha deciso di denunciare Paolo Bonolis per l’utilizzo di animali del programma “Ciao Darwin”.

“Nella scorsa puntata del 22 marzo dei poveri Maiali sono stati messi alla gogna, spaventati, terrorizzati tra le luci dei riflettori e le urla isteriche dei concorrenti -si legge in una nota dell’associazione-. Animali fatti passare dal conduttore come maiali “selvatici”, quindi potenzialmente pericolosi. Oltre all’ignoranza galoppante, da segnalare un maialino impaurito con la bocca legata. I poveri Maiali sono già condannati a vivere in prigionia dalla loro nascita, desinati ad essere squartati, momentanemente vengono allontanati dal lager e gettati tra luci e rumori stressanti in situazioni allucinanti, come quella che abbiamo purtroppo assistito“.

L’associazione ricorda anche come già due volte hanno denunciato Paolo Bonolis (ma in nessun caso le loro segnalazioni hanno avuto seguito, ndr). “Lunedì denunceremo per l’ennesima volta questo soggetto -annunciano-, noto nel nostro ambiente per amare il circo, delfinari e zoo, tanto per confermare la sua insensibilità nei confronti degli animali. Vedere animali terrorizzati e umiliati per giochi assurdi non lo possiamo più accettare“.