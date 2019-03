Gli Art Days protagonisti al Festival TèC

Proseguono gli Art Days alla The Boga Foundation con il Festival TèC 2019 organizzato in collaborazione con il Tavolo delle Culture di Tradate e dedicato ai ragazzi delle scuole primari, secondarie e superiori del territorio. Il tema oggetto dell’edizione 2019, che si svolgerà nel weekend del 13 e 14 Aprile 2019, è il clima e l’ambiente.

Il clima e l’ambiente troveranno la loro declinazione in un progetto avente come tema “La città ideale”: l’obiettivo è accrescere la sensibilità dei bambini e dei ragazzi nei confronti dei modelli abitativi che rispettino l’identità culturale del territorio e si uniscano alla sfera dell’utopico, dell’immaginario e del fantastico.

Per sviluppare questo tema sono stati organizzati una serie di iniziative che si svolgeranno all’interno degli Art Days e negli spazi della The Boga Foundation.

Per le classi quarte e quinte elementari sono stati organizzati una serie di incontri, previsti durante tutto il mese di febbraio, con Chicco Colombo per realizzare delle tavole pittoriche e materiche della loro città ideale. Queste tavole verranno riutilizzate come elementi della narrazione attraverso il teatro Kamishbai che porterà i bambini nella realizzazione di una narrazione sul tema attraverso gli strumenti forniti durante gli incontri.

Lo “spettacolo” verrà proposto alla cittadinanza Domenica 14 aprile alla The Boga Foundation. Per gli studenti delle scuole superiori invece il progetto prevede tre incontri formativi con esperti nell’ambito delle discipline fotografiche, pittoriche e audiovisive.

Gli incontri si terranno all’interno dell’auditorium della The Boga Foundation nel mese di marzo. Il momento formativo sarà collegato ad un concorso rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori degli istituti tradatesi dal titolo “La città ideale tra realtà e immaginazione”; articolato in tre sezioni, il contest premierà (cerimonia durante la giornata del 14 Aprile) le migliori opere nell’ambito della fotografia, del dipinto e del video. È prevista l’esposizione delle opere sempre negli spazi della Fondazione.

Domenica 14 Aprile sarà invece il momento culminante del “Festival TèC”, con una serie di attività culturali e ludiche che si svolgeranno all’interno della The Boga Foundation a Tradate.

Gli ART DAYS sono un grande contenitore di idee e creatività. Un progetto ambizioso dove sviluppare le proprie idee e condividerle. Nei quattro piani dell’Atelier des Artistes di Tradate sarà infatti possibile sviluppare contaminazioni culturali tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. Un luogo di circa 2.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, dj set e uno spazio attrezzato come sala studio per gli artisti.