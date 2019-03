Con il Grand Prix della Valbossa prende il via il 37° “Piede d’oro”

Scatta domenica – 10 marzo – l’attesa stagione del “Piede d’Oro”, il longevo circuito podistico della provincia di Varese giunto alla sua 37a edizione, forte di 22 appuntamenti che permetteranno a centinaia di podisti di gareggiare (di corsa, ma anche al piccolo trotto o al passo a seconda della preparazione di ciascuno) fino al termine del mese di ottobre.

L’attesa è stata un po’ più lunga del solito per via di un paio di motivi: la tradizionale “Marciando per la Vita” di Varese è tornata a chiusura del calendario sportivo mentre la prova designata di apertura – la 3 Valli Voltorresi – è stata purtroppo annullata per motivi non legati al Piede d’Oro bensì per problemi organizzativi della gara concomitante con il carnevale locale.

Si comincia quindi da Azzate e dal sempre interessante Grand Prix della Valbossa giunto alla 28a edizione grazie all’impegno della società Runners Valbossa che stavolta ha fatto le cose in grande allungando di ben 5 chilometri il percorso “lungo”: gli atleti infatti dovranno misurarsi sulla distanza dei 15 Km, piuttosto inusuale per le competizioni del Piede d’Oro che in genere si attestano intorno ai 10. Anche per questo motivo, due settimane fa i responsabili hanno organizzato un allenamento libero e aperto a tutti per visionare il tracciato.

LA GARA

Si parte dal campo da calcio di via don Cremona e si affronta un percorso che si snoda inizialmente tra le vie del centro storico del paese con transito dal famoso “belvedere”. Poco dopo ci sarà il bivio tra i due percorsi. I runners del “lungo” toccheranno quindi la pista ciclopedonale del lago di Varese, gli abitati di Bodio Lomnago (dove ci sono alcune salite), Galliate Lombardo e Daverio prima di fare ritorno alla località di partenza. A meno di 2 dall’arrivo sarà affrontata la salita breve ma impegnativa che porta al castello di Azzate, poi ultimo chilometro ancora nel centro antico. Il percorso “corto”, che misura 5 chilometri, è invece tutto disegnato all’interno del comune di Azzate. Entrambe le gare regalano scorci panoramici notevoli verso il lago ma anche verso le montagne.

ORARI E COSTI

Il ritrovo nell’oratorio di via don Cremona sarà aperto dalle 7,30; alle 8,45 ci sarà la partenza del Minigiro per bambini da 500 metri, tutto all’interno del campo di calcio. Alle 9 in punto lo start per i partecipanti sia al “lungo” sia al “corto” mentre gli specialisti del nordic walking partiranno in coda. Premiazioni a partire dalle ore 11; secondo il nuovo regolamento, chi non si presenterà alle premiazioni non potrà ricevere il riconoscimento.

Il costo di partecipazione è fissato – per la 15 Km – in 4 euro per gli adulti iscritti al PdO e in 8 euro per chi vorrà il “Chip di giornata” che consente di essere classificato (necessario il certificato medico agonistico), o per chi sarà al via in modalità non competitiva. Gareggiare nella 5 Km costerà invece 4 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi fino a 15 anni.

Per tutti saranno a disposizione i parcheggi nei piazzali del supermercato e altre aree segnalate e approntate dagli organizzatori.