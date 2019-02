Ventidue domeniche con le scarpe ben allacciate: il “Piede d’Oro” è pronto a ripartire

Ventidue appuntamenti – uno in più dell’anno scorso – da affrontare con le scarpe ben allacciate e il sorriso sulle labbra: il circuito varesotto del “Piede d’Oro”, amatissimo sia dai podisti che si allenano ogni giorno, sia da quelli che si preparano in modo più leggero, è pronto a cominciare la sua 37a stagione con una serie di gare ai quattro angoli della provincia.

Con una novità nella gestione, perché dopo un biennio il presidente uscente Marco Frigo ha passato il testimone a Sergio Castagna, restando però vicinissimo all’organizzazione che, tra l’altro, ha rinnovato il proprio consiglio direttivo aggiungendo qualche volto nuovo, pronto a mettersi al lavoro. Non una cosa scontata, perché nell’autunno scorso proprio Frigo e Castagna avvisarono il movimento podistico della necessità di integrare con forze fresche il board del Piede d’Oro che, nel tempo, ha reso sempre più solido un circuito che nel 2018 ha visto circa 600 iscritti ai quali – domenica dopo domenica – si sono affiancati centinaia di appassionati presenti una tantum al via.

L’impianto della stagione 2019 è sostanzialmente invariato: la novità è lo spostamento in coda della “Marciando per la vita” di Varese che torna così alle origini dopo diverse edizioni disputate come prima gara stagionale. L’avvio del “Piede d’Oro” avverrà quindi ad Azzate domenica 10 marzo con il 28° Gp della Valbossa dopo che è “saltata” la prova prevista il 3 marzo a Voltorre a causa della contemporaneità con il carnevale locale. E proprio ad Azzate i runners sono chiamati a uno sforzo supplementare perché la gara sarà lunga ben 15 chilometri contro i circa 10 che generalmente caratterizzano la maggior parte degli appuntamenti del Piede d’Oro. «Nell’assegnare le date abbiamo scelto di tenere alcune domeniche libere, soprattutto in corrispondenza di altre gare importanti e amate dai nostri podisti come il Trail di Bozz, la Stramilano o il Campo dei Fiori Trail, in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare, ma anche per “alleviare” le fatiche di chi mette il suo tempo e le sue giornate a disposizione della nostra organizzazione» spiega il presidente Castagna. Confermate, nel frattempo, le collaborazioni con i principali sponsor: da Eolo a Elmec, da Lampadari Frigo Nereo a Overmach.

Marco Frigo, Ferdinando Mignani e Sergio Castagna nella redazione di VareseNews

Tre le gare inserite (o tornate) nel calendario che non c’erano nel 2018: la “Corri e cammina a Cantello” (16 giugno), la “Camminando con Aism” di Cassano Magnago (7 luglio) e la “Chi ha il diabete non corre da solo” di Mustonate/Varese (8 settembre). Tra le conferme ci sono la possibilità di svolgere le prove con la tecnica del nordic walking, che gli organizzatori vogliono incentivare, le formule che riguardano il Top PdO (la classifica assoluta, non basata su fasce d’età, con punti assegnati solo in alcune gare: campioni in carica sono Giuseppe Bollini, Elena Soffia e Alenia Aermacchi per i gruppi) mentre la possibilità di acquistare il “chip di giornata” (e quindi concorrere alla classifica ufficiale anche senza essere iscritti al Piede d’Oro) sarà ampliata a ben sette gare.

Detto dello spostamento “in coda” della “Marciando per la vita”, che sarà una sorta di gara/festa conclusiva il 27 ottobre, resta confermata la premiazione finale al Salone Estense, prevista per il 17 novembre a partire dalle ore 15. Un appuntamento nel quale verranno assegnati i riconoscimenti per la stagione. Quest’anno oltre ai premi per fasce d’età e per il Top PdO sono stati confermati quelli del “100% PdO” che andranno a chi parteciperà a tutti i 22 appuntamenti sportivi della stagione. Il premio finale “di partecipazione” andrà a tutti coloro che si iscriveranno ad almeno 17 gare, ma a differenza degli altri anni sarà assegnato un piccolo riconoscimento a chi si misurerà su almeno 13 tracciati.

PIEDE D’ORO 2019 – LE GARE