“In guerra” al cineforum delle Arti

Al Cineforum delle Arti giovedì 21 marzo viene proiettato In guerra un film di genere drammatico diretto da Stéphane Brizé, con Vincent Lindon e interpreti non professionisti che racconta della guerra tra gli operai e i dirigenti di una fabbrica in chiusura.

La fabbrica Perrin, un’azienda specializzata in apparecchiature automobilistiche dove lavorano 1100 dipendenti, firma un accordo nel quale viene chiesto ai dirigenti e ai lavoratori uno sforzo salariale per salvare l’azienda. Il sacrificio prevede, in cambio, la garanzia dell’occupazione per almeno i successivi 5 anni. Due anni dopo l’azienda annuncia di voler chiudere i battenti. Ma i lavoratori si organizzano, guidati dal portavoce Laurent Amédéo, per difendere il proprio lavoro.

L’ingresso è aperto a tutti