Incendi a Pianbosco e Abbiate, il vento alimenta le fiamme

Non solo il vento e i suoi soliti danni, ma anche il fuoco. Due grossi incendi sono scoppiati nella serata di lunedì 25 marzo nei boschi di Venegono Superiore e di Abbiate Guazzone. In entrambi i casi si tratterebbe di fiamme il cui innesco è stato causato dalla caduta di alberi sulle linee elettriche. Ecco i dettagli delle due situazioni.

Abbiate Guazzone

In questo caso l’incendio sta interessando i boschi compresi tra Locate Varesino e Tradate nella zona Madonna delle Vigne (il video in alto si riferisce proprio a questo incendio, ndr). Il fronte del fuoco è parecchio esteso -alcune centinaia di metri- e si sposta in direzione Locate. Il fuoco sarebbe ancora lontano dalle abitazioni e le squadre di vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo sono a protezione delle abitazioni. Al momento non è stata disposta l’evacuazione di nessun residente ma tutto è pronto, nel caso in cui la situazione peggiorasse.

Venegono Superiore

L’incendio si è sviluppato in località Pianbosco, nella zona della piscina. Le fiamme sono arrivate fino al giardino di un’abitazione ma sono state respinte. Racconta il sindaco Ambrogio Crespi: «Sono intervenuti sia i Vigili del fuoco che le squadre della Protezione civile e i Carabinieri. Alcune abitazione più vicine al fronte dell’incendio sono state evacuate per precauzione e i Vigili del fuoco hanno provveduto a metterle in sicurezza portando via alcune bombole del gas. Inoltre sono caduti diversi alberi sulle linee elettriche e questo complica ulteriormente le cose».

Qui l’incendio è stato spento intorno alle 23 e gli evacuati sono stati autorizzati a tornare a casa. L’incendio si è risolto nel migliore dei modi con solo una tapparella di una finestra raggiunta dalle fiamme. Domani si potranno invece contare i danni al bosco.