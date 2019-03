Raffiche di vento, danni in tutto il Varesotto

Forte vento in tutta la Provincia. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, si sono registrate in forti raffiche vento su tutto il varesotto, come annunciato dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile: si prevedono venti fino a tarda notte, alcuni in grado di toccare anche i 110 km/h.

Gli interventi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco si stanno registrando in tutta la Provincia. Le squadre sono state chiamate ad intervenire in diverse zone, per lo più per la rimozione di piante cadute sulla strada o pericolanti.

A Busto Arsizio un albero è caduto e ha travolto un’automobile: all’interno due persone, tra cui un bambino di 11 anni, soccorse in codice giallo.

A Casciago il vento ha provocato la caduta di un cavo dell’elettricità che ha bloccato il passaggio a livello che è rimasto bloccato in attesa dell’intervento dei tecnici di Rfi. È stata allertata la Polizia Locale.

LINEA FERROVIARIA

Guasti alla linea elettrica tra le stazioni di Saranno e Tradate: i tecnici di Ferrovie Nord sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione. Possibili ritardi fino a 30 minuti .