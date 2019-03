Albero cade e schiaccia un’automobile: Sempione bloccato

Un albero è caduto e ha travolto un’automobile in transito: è successo sulla strada statale del Sempione intorno alle 18 e 30 a Busto Arsizio.

All’interno della vettura che si trovava all’altezza dell’Hotel Pineta due persone, tra cui un bambino di 11 anni, soccorsi in codice giallo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Dopo le prime cure sul posto il ferito è stato portato in ospedale in codice verde. La strada è bloccata per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino.

Anche altri alberi sono caduti a Busto Arsizio. Uno, ad esempio, è collassato nel piazzale della stazione FS andando a colpire alcune automobili come mostra la foto di Alessandro Cassina pubblicata su Sei di Busto se.