La sbarra si impiglia in un cavo elettrico, passaggio a livello bloccato a Casciago

Il vento fortissimo che soffia sulla provincia di Varese provoca danni un po’ dappertutto.

A Casciago, alla stazione di Casarico, la sbarra del passaggio a livello si è impigliata in un cavo elettrico dell’alta tensione fatto oscillare dalle fortissime folate.

Il passaggio a livello è rimasto bloccato poco prima delle 18 di lunedì 25 marzo in attesa dell’intervento dei tecnici di Rfi: gli addetti hanno fatto passare il treno piano e in sicurezza, dopodiché la sbarra si è rialzata senza problemi. Problema risolto intorno alle 18.15. È stata allertata anche la Polizia Locale perchè il vento non sembra fermarsi e potrebbe ricapitare lo stesso tipo di inconveniente.