Auto contro parapetto, evitato il peggio

Avrebbe potuto avere un bilancio ben più pesante l’incidente avvenuto domenica sera alle 18 tra via Diaz e via Primo Maggio a Saronno.

Una Volkwagen Polo non si è fermata allo stop di via Padre Paolo Reina ed è finito contro il parapetto del sottopassaggio.

L’impatto è stato violento la colonnina di cemento e le sbarre di metallo si sono piegate ma non hanno ceduto. Una vera fortunata visto che hanno trattenuto la vettura. Cadendo avrebbero potuto ferire pedoni e colpire automobilisti in passaggio in via Primo Maggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno rilevato l’incidente mentre i soccorritori del Sos di Uboldo hanno prestato le prime cure da una 66enne che ha preferito non farsi accompagnare in pronto soccorso. Alle 20 una ruspa ha messo in sicurezza il parapetto.