Incidente in superstrada, coinvolto un autobus scolastico

Cinque persone sono state soccorse dal 118 dopo un incidente stradale sulla superstrada di Malpensa.

L’incidente è avvenuto alle 8.20 del mattino sulla Statale 336, sulla carreggiata direzione Malpensa, tra le uscite di Casorate e Terminal 2.

Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un autobus usato per trasporti scolastici, partito da Gallarate e diretto alla scuola professionale di Case Nuove.

Il 118 ha soccorso in codice giallo un ragazzino di 15 anni, uno di 18, due uomini intorno ai 40 anni e una donna di 69: nessuno è in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Stradale di Magenta, per i necessari rilievi.