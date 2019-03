Ivano Ghezzi è tornato a casa e sta bene. Il 44enne di Fagnano Olona scomparso lo scorso 18 febbraio si è presentato a casa dalla moglie e dai figli.

Grande la gioia da parte di tutti i familiari che possono mettere la parola fine ad un lungo periodo di angosica per le sorti del loro congiunto che la mattina di lunedì 18 febbraio, invece di recarsi al lavoro come tutti i giorni, ha fatto perdere le proprie tracce prendendo un treno alla stazione di Busto Arsizio.

La moglie Eleonora Molteni ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per le ricerche e l’associazione Penelolpe onlus Lombardia per il supporto. Ora chiede silenzio sulla vicenda e rispetto per la privacy in un momento delicato.