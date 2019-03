Jaser lascia il suo canale Youtube da 100.000 iscritti per rimettersi in gioco

Cosa spinge uno youtuber con oltre 100.000 iscritti a voler ripartire da zero? È questa infatti la singolare svolta che a soli 23 anni anni il tainese Andrea Baggio (in arte Jaser) ha intrapreso per la propria carriera online: abbandonare un canale Youtube di successo per crearne uno completamente nuovo, dove poter esprimere appieno se stesso.

“Sentivo il bisogno di ricominciare da capo. Realizzare un progetto ben gestito fin dalle sue origini.” Queste le parole del creatore di contenuti nel suo video Fine primo tempo.

La ricerca di un “salto di qualità” per diventare un vero e proprio intrattenitore comico ha portato lo youtuber di Taino a uscire dalla propria comfort zone e lasciarsi alle spalle un canale Youtube con più di quattro milioni di visualizzazioni. D’altronde l’ormai “abbandonato” canale di Jaser era nato senza velleità artistiche nel lontano 2010, quando Andrea era ancora un giovane quindicenne che pensava soltanto a divertirsi e far ridere gli amici davanti alla telecamera. Nel giro di qualche anno questo passatempo è però diventato un lavoro a tempo pieno anche grazie all’aiuto del fratello Luca (anch’egli youtuber, noto come Zeriel). L’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico più giovane e le capacità tecniche di montaggio acquisite all’Accademia delle Belle Arti di Brera hanno fatto sì che in meno di cinque anni Jaser raggiungesse più di 100.000 persone, venendo premiato dalla stessa piattaforma di video con una targhetta celebrativa denominata Silver Button.

Accantonata l’attività di vlogger (video-blogger), grazie alla quale ha ricevuto una nomination ai Web Show Awards 2016, Jaser ha incentrato il nuovo progetto su sketch comici e d’intrattenimento attraverso playlist come La vita contro Jaser e Jaser spiega cose. Inoltre, Il giovane videomaker porta avanti in qualità di frontman e montatore anche il canale Cucina da Uomini, che lui stesso definisce “intrattenimento mascherato da programma di cucina”. In particolare la rubrica Cucina Instagrammabile fornisce con ironia e leggerezza istruzioni su come preparare piatti sicuramente appariscenti (per esempio la ricetta degli Oreo fritti) ma dal sapore talvolta discutibile; una parodia del fenomeno instafood, la mania a tavola di fotografare il cibo e caricare il tutto su Instagram.

“Avere grossi numeri sui social network non significa per forza saper far bene qualcosa. C’è molta differenza.” confida Jaser con spontaneità, aggiungendo di essere al lavoro non solo su Youtube o altre piattaforme digitali. Il prossimo obiettivo è quello di “essere considerato anche al di fuori della rete. È la televisione a dare credibilità. È ancora un’istituzione e alimenta l’idea di personaggio che sto cercando.” In un mondo dove i “numeri” sembrano essere i principali indici del successo, Jaser ha deciso di puntare sulla qualità, convinto di poter entrare nel mondo dello spettacolo non tanto per il seguito avuto bensì per mezzo delle proprie capacità. Da questa ambizione nasce dunque la recente esigenza di iscriversi a un corso di teatro che ha già fruttato piccole comparse e apparizioni in alcuni spot .