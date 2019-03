“La brutta faccia della bellezza” in mostra a Stoà

Venerdì 29 marzo alle ore 21 verrà inaugurata la mostra “La Brutta faccia della bellezza” a cura di Luca Catalano

Gonzaga e di Witness images in occasione del Festival Fotografico Europeo, organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano

La mostra indaga il contraltare dell’industria cosmetica, con un focus particolare sulla mica, un minerale cristallino, argenteo, estremamente versatile che dona brillantezza a ombretti, fondotinta e rossetti.

Un minerale dall’inestimabile valore per le compagnie operanti nei settori della cosmetica, in grado di alimentare un giro d’affari da miliardi di euro in un mercato che vede fra i protagonisti Cina, India, Stati Uniti e Unione Europea. Il lucrativo business della mica cela però un vergognoso segreto: l’utilizzo massiccio di lavoro minorile e delle donne per estrarre il minerale dalle pericolose miniere. […] Durante il processo di estrazione della mica, donne e bambini respirano grandi quantita di pol ere di silicio c e si depositano neipolmoni, esponendoli al rischio di sviluppare la silicosi. Una malattia dei polmoni potenzialmente letale.”

La mostra sarà inaugurata domani, venerdì 29 marzo, alle ore 21.00 presso le sale espositive del Centro giovanile Stoà in via Gaeta 10, Busto Arsizio alla presenza di Claudio Argentiero per l’AFI, dell’autore Luca Catalano Gonzaga e di Montalto Bio, azienda cosmetica di Busto Arsizio. La mostra sarà aperta per tutti i week end successivi, fatta eccezione del 20 e 21 aprile. Orari visita: sabato 15,30 – 19 domenica 10-12 / 16-19.

Nel corso del week end di inaugurazione (30 e 31 Marzo) il centro giovanile Stoà ospiterà un w k h ’ z , Luca Catalano Gonzaga, volto ad indirizzare i partecipanti a un più consapevole approccio con la fotografia progettuale, dall’indi iduazione del tema alla ricerca di sponsor, alla gestione del la oro alle tecnic e di ripresa, dall’editingalla promozione, con visione iniziale delle immagini dei partecipanti.