La Openjobmetis rischia grosso, ma si salva e vince nel finale

Vittoria di stretta misura in Kosovo per la Openjobmetis che però riesce a risalire dal -10 nell’ultimo periodo e a chiudere sul 77-80 che lascia ben sperare per la partita di ritorno.

Z MOBILE PRISHTINA – OPENJOBMETIS VARESE 77-80

(12-25, 32-37; 60-52)

PRISHTINA: Myles 18 (5-9, 1-5), Berisha 21 (3-6, 3-11), Tmusic 6 (2-3 da 3), Bashir Ahmed 11 (3-7, 1-1), Boukichou 3 (1-5); Armstead 1 (0-1, 0-1), Azemi 5 (1-2 da 3), Bullock 8 (1-3, 1-5), Krestenin 4 (1-2). Ne: Bunjakov, Ismaili, Rugova. All. Mulaomerovic.

VARESE: Moore 5 (1-3,1-3), Avramovic 11 (3-6, 1-4), Scrubb 10 (4-5, 0-3), Ferrero 1 (0-2, 0-1), Cain 2 (1-3); Archie 22 (6-8, 2-8), Gatto, Iannuzzi 7 (3-5), Natali, Salumu 13 (2-4, 2-4), Tambone 9 (3-6 da 3). Ne: Verri. All. Caja.

ARBITRI: Michaelides (Svi), Konstantinovs (Let), Mitrovski (Mac).

NOTE. Da 2: P 14-33, V 20-35. Da 3: P 9-28, V 9-30. Tl: P 22-25, V 13-20. Rimbalzi: P 34 (9 off.m Ahmed 6), V 45 (15 off., Cain 9). Assist: P 7 (Berisha 3), V 23 (Moore 6). Perse: P 13 (Berisha 5), V 15 (Archie, Avramovic 4). Recuperate: P 8 (Ahmed, Krestenin 2), V 6 (6 con 1). Usc. 5 falli: Cain, Iannuzzi, Tmusic. F. antisportivo: Azemi: 28.31.

