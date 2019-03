Lavori Open Fiber a Biumo: grandi code all’ora di punta

Che i cantieri varesini Open Fiber siano ora “dalle parti” di Biumo, l’avevamo già scoperto con la lettera di una nostra lettrice qualche giorno fa, che ha avuto una brutta disavventura con il suo scooter proprio a causa di uno dei ripristini provvisori dei cantieri.

La conferma è arrivata da una nuova lamentela giunta in redazione nel primo pomeriggio di mercoledì 20, che suona più o meno così: «A Biumo é tutto bloccato a causa dei lavori “intelligenti” di taglio strada per fibra. 40 minuti da ville Ponti al semaforo della chiesa di Biumo. Complimenti a chi ha autorizzato i lavori in quel punto in orario di punta!».

I lavori che tanto creano disagio sono dei lavori di manutenzione sui ripristini provvisori. I definitivi, su vi Crosa, sono programmati per venerdì 29 marzo. Gli interventi dureranno un paio di giorni