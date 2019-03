Via Crosa chiusa per un giorno, per far tornare la strada senza buchi

Sono iniziati nella mattina di giovedì 28 i lavori per il ripristino definitivo dello scavo lungo la via Crosa, la via che da piazza Litta, a Biumo superiore, porta in via Walder, a Biumo inferiore. La strada resterà chiusa fino a ultimazione lavori.

Quelli che vengono messi in atto in questi giorni sono gli annunciati cantieri per il ripristino definitivo del manto stradale ad opera di Open Fiber: noti soprattutto dopo le polemiche, e gli incidenti, dei giorni scorsi.

Con la chiusura della strada i lavori di ripristino non si limitano al solo scavo della fibra ottica: nell’occasione verranno sistemati altri tratti della strada in modo che sia riconsegnata in buono stato.

I lavori termineranno comunque in serata e, sempre in serata, la via sarà riaperta al traffico.