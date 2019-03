L’economia circolare che ispira: come nascono nuovi prodotti e processi industriali

L’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, in collaborazione con Centrocot – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento di Busto Arsizio e Material Connexion Italia, organizza un workshop di approfondimento sui benefici dell’economia circolare. Principio che si basa sul riciclo, sulla riduzione degli scarti industriali e sul loro riutilizzo come risorsa, limitando l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza produttiva.

L’iniziativa sarà occasione per illustrare i risultati raggiunti dal Progetto Life M3P a più di due anni dal suo inizio. Finanziato nell’ambito del programma europeo Resource Efficiency, Life M3P promuove lo sviluppo di un sistema di valorizzazione dei rifiuti industriali e coinvolge partner provenienti da Italia (Lombardia), Belgio (Fiandre), Grecia (Macedonia Occidentale) e Spagna (Asturie).

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo 2019, alle ore 10.00 nella sede di Gallarate dell’Unione Industriali (Via Vittorio Veneto, 8/d – terzo piano). Nello specifico si indagheranno: la piattaforma online per la catalogazione degli scarti industriali e delle tecnologie innovative per il riciclo; i “concept” realizzati da giovani designer che si ispirano ai principi della circular economy, utilizzando materiali di scarto e residui di lavorazione forniti dalle imprese coinvolte nel progetto.

Il programma del workshop:

10.15 Saluto di benvenuto

· Marco De Battista, Coordinatore Aree Economiche, Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

10.30 La piattaforma online M3P

· Claudio Brugnoni, Centrocot Spa.

11.00 I “concept” realizzati dai designer con materiali di scarto

· Veronica Sarbach, Material Connexion;

· Manuela Celi, Scuola del Design – Politecnico di Milano.

11.30 Testimonianze aziendali

· Marco Santero, Mazzucchelli 1849 Spa;

· Marco Guzzoni, Vibram Spa;

· Luca Danuvola, Holcim (Italia) Spa.