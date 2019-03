Lega Nord ancora incerta sul candidato sindaco: Clerici o Bascialla?

Non è ancora stato definito il candidato sindaco della Lega Nord alle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Nella sezione cittadina del Carroccio si sta ancora discutendo sulla figura che affronterà la tornata elettorale. Abbandonata l’idea di candidare l’attuale vicesindaco Claudio Ceriani, che sta assolvendo le funzioni di sindaco dopo che Dario Galli è stato costretto a dare le dimissioni per incompatibilità con la carica di Vice Ministro, la scelta per il gruppo della Lega Nord è oggi tra due nomi: tra il medico Giuseppe Bascialla e il presidente del Parco Pineta, e attuale presidente del Consiglio Comunale, Mario Clerici.

Nelle ultime ore c’è stata una riunione del Carroccio cittadino, ma non è ancora stata definita ufficialmente la figura che rappresenterà tutto il centrodestra tradatese. Infatti, a questa scelta, ovvero di un candidato leghista, ha già dato il proprio appoggio anche Franco Accordino del Movimento Prealpino. Da parte del gruppo della Lega Nord, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.

Per quanto riguarda gli altri candidati, sono finora due i nomi certi: Alfio Plabani per la lista Innovazione Civica, e Mauro Prestinoni per le due liste Partito Democratico e Abitiamo Tradate. Il Movimento 5 Stelle pare si stia organizzando per essere presente con una lista e un proprio candidato, mentre si attende ancora una decisione da parte di Laura Cavalotti, ex sindaco che fa parte del gruppo Partecipare Insieme 2.0.