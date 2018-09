Lo sfogo di Galli: “Non sono stato io a voler fare il sindaco”

«Non sono stato io a voler fare il sindaco, io stavo bene a casa mia». Lo sfogo del sindaco di Tradate, Dario Galli, arriva durante il consiglio comunale di lunedì sera, 24 settembre, quando è stato avviata la procedura per la sua incompatibilità di carica, in quanto già deputato alla Camera e sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico. Galli si è sfogato dopo la richiesta fatta dal gruppo Partecipare Insieme, i cui consiglieri lo hanno accusato di arrivismo politico.

«Nella liturgia della politica ci sta tutto, ma quel che conta sono i voti dei cittadini, il resto sono balle – ha risposto Galli -. Dette queste cose devo fare qualche precisazioni: negli ultimi periodi ci sono state diverse litanie, come se quello che faccio io è diverso da quello che fanno gli altri. Mi pare che ci siano stati sindaci che, nel recente passato, hanno avuto incarichi qui e in altri enti. Mi pare inoltre che qualche sindaco, sempre nel recente passato, si sia presentato a elezioni diverse da quelle comunali. Se poi qualcuno è passato e qualcuno no, è un altro problema».

Il riferimento va direttamente a Laura Cavalotti, sindaco della precedente amministrazione tradatese e responsabile del bilancio in provincia dopo la presidenza Galli. Come anche alcune considerazioni successive. «Sono stato eletto un anno fa, nel giorno dei miei 60 anni. Dopo aver fatto tre volte il parlamentare, tre volte il sindaco, una volta il presidente di provincia, l’ultimo di miei problemi era far carriera. Alla mia età non è che sia una gran vita alzarsi alle 4 del mattino, prendere l’area, la sera andare in televisione… Io stavo bene a casa mia. Qualcuno mi ha obbligato a farlo. Ed è dall’altra parte di questo tavolo».

«Tra l’altro le cose che avete detto e fatto, e che mi hanno obbligato a fare quello che ho fatto, sono ancora lì tutte da dimostrare – ha concluso Galli -. Tra poco ci saranno le elezioni provinciali e riprenderemo in mano tutte le cose, dall’agenzia del turismo all’agenzia formativa. Vi do un piccolo non richiesto consiglio: avete già fatto cinque anni a sparare addosso a chi vi ha preceduto e i risultati li avete visti, adesso avete otto mesi davanti, non buttateli via nello stesso modo».