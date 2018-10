Il Consiglio dichiara la decadenza di Galli. Elezioni in primavera

La questione dell’incompatibilità del sindaco Dario Galli è stata affrontata nei primi dieci minuti del consiglio comunale di venerdì sera, 12 ottobre. Assente proprio l’ormai ex sindaco che per legge, a causa delle sue cariche di Parlamentare e Sottosegretario allo Sviluppo economico, è stato costretto a scegliere se rimanere a Tradate come sindaco o confermare le proprie cariche a Roma. Proprio Galli non era presente nella seduta di venerdì sera, lasciando al presidente del consiglio comunale, Mario Clerici, il compito di leggere il documento di rinuncia alla carica.

La situazione si è poi risolta in pochi minuti, con qualche affondo da parte dei consiglieri di opposizione, ma senza particolari reazioni da parte della maggioranza. Ora, a guidare la città ci sarà il vicesindaco Claudio Ceriani, nominato da qualche giorno proprio da Galli (al posto dell’ormai ex vicesindaco Franco Accordino) per condurre la città alle elezioni che si svolgeranno presumibilmente a maggio 2019, in contemporanea con le elezioni europee. Di fatto, si apre così la nuova campagna elettorale di Tradate e il “totonomi” sui prossimi candidati.