Leonardo elicotteri si conferma leader nel trasporto offshore

Weststar aviation services, uno dei principali fornitori asiatici di servizi di trasporto elicotteristico offshore, e Leonardo hanno firmato un contratto – del valore di circa 50 milioni di euro – per tre elicotteri AW169 e due AW139 per operazioni offshore in Africa occidentale e Medio Oriente.

La cerimonia di firma si è tenuta durante il salone internazionale di Langkawi (LIMA) alla presenza del primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad. I tre elicotteri AW169 saranno destinati a supportare il contratto di Weststar con ExxonMobil & Noble in Guinea Equatoriale.

I due AW139 invece saranno impiegati nell’ambito del contratto dell’operatore malese con Al- Khafji Joint Operations, una joint venture tra Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) e Aramco Gulf Operations, in Arabia Saudita.

«Questo contratto rafforza ulteriormente la partnership tra Weststar Aviation Services e Leonardo ed è un elemento chiave nell’espansione commerciale di Weststar. Gli elicotteri AW169 e AW139 sono i modelli di nuova generazione di maggior successo nella loro categoria e gli elicotteri più richiesti nel settore Oil & Gas» ha dichiarato Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim, group managing director di Weststar Group.

Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo elicotteri, ha dichiarato: «Weststar è uno dei

nostri clienti più importanti in ambito elicotteristico e siamo lieti di confermarci leader nel

mercato offshore nella regione. Oggi ci sono circa 60 elicotteri di Leonardo in Malesia, paese nel

quale abbiamo il nostro hub regionale che fornisce servizi di assistenza tecnica e addestramento.

Intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza in futuro con ulteriori servizi per i clienti

dell’area».

Dall’avvio delle sue operazioni nel 2003, Weststar Aviation Services è cresciuta fino a diventare

uno dei principali operatori globali nel settore degli elicotteri offshore. Oggi la società impiega 33

elicotteri appartenenti ai modelli AW139, AW169 e AW189 dalle sue basi in Malesia, Tailandia e

Indonesia.

L’AW139 e l’AW169 fanno parte della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo, che

include anche l’AW189, i modelli ideali per il trasporto di passeggeri, missioni di eliambulanza e

ricerca e soccorso. Leonardo vanta una solida presenza in Malesia con un’importante flotta di

elicotteri – sia commerciali sia militari – sistemi di difesa, sicurezza e servizi di controllo del traffico

aereo.