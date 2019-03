L’ispettore Ferraro e Gianni Biondillo ospiti a Galliate Lombardo

Tra i palazzi di Quarto Oggiaro e i grattacieli della “nuova Milano”, Gianni Biondillo racconta come nasce un omicidio.

“Il sapore del sangue” è il nuovo romanzo della serie che vede protagonista l’ispettore Michele Ferraro, investigatore dalla vita imperfetta. Un personaggio che tanti lettori fedeli di Biondillo hanno imparato a conoscere nel tempo, dal giovane sbirro tra i monti al papà con figlia adolescente. Una lunga storia che ha come sfondo e co-protagonista, in ogni romanzo, una Milano in perenne evoluzione.

Gianni Biondillo sarà ospite sabato 23 marzo, alle 21, nella sala consiliare di Galliate Lombardo, in via Carletto Ferrari 12. Appuntamento a ingresso libero.

Organizzano Comune di Galliate Lombardo, Sistema bibliotecario Valle dei Mulini, biblioteca di Galliate.