Lo sciopero per il clima a Lonate si fa nel gran bosco di via Gaggio

Una giornata all’aperto, una lezione nel bosco. È il modo con cui i giovani studenti di Lonate Pozzolo aderiscono allo sciopero per il clima, che animerà tutte le città europee nella giornata di venerdì 15 marzo.

L’iniziativa è del Comprensivo Carminati: due le classi delle secondarie di primo grado – 1A e 3D – che parteciperanno allo sciopero globale. I ragazzi della 3D hanno anche dipinto uno striscione dedicato alla manifestazione, mentre la scuola ha predisposto un logo specifico

Per il #fridaysforfuture (questo il nome e l’hashtag della mobilitazione dei giovani) a Lonate si è deciso di valorizzare la conoscenza del territorio, con la passeggiata in via Gaggio, che sarà scoperta dai ragazzi insieme alla guida naturalistica Walter Girardi. Via Gaggio è una grande area di bosco e verde, che tra l’altro è stata al centro di una lunga battaglia per salvare il verde dall’espansione dell’aeroporto di Malpensa. In qualche modo, è anche simbolo di una mobilitazione contro il climate change.