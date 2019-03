Loredana Bertè: slitta di qualche giorno la data di Varese

Cambio data per il concerto di Loredana Bertè che è stato spostato dal 6 aprile al 9 aprile. Gli organizzatori spiegano che lo spostamento si è reso necessario per i noti impegni televisivi dell’artista che sarà impegnata come giudica nella trasmissione televisiva “Amici”. I biglietti già in possesso rimangono validi per la nuova data. Chi intendesse chiedere il rimborso dei biglietti può ottenerlo presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il giorno 8 aprile.

La data al teatro di Varese, in piazza Repubblica, è parte del tour “LiBerté tour”, la serie di concerti nei teatri legati al suo ultimo album in studio. In scaletta non solamente le canzoni dell’ultimo disco, come i singoli “Maledetto luna park” e “Babilonia”, ma anche i cavalli di battaglia della cantante: da “Il mare d’inverno” a “In alto mare”, passando per “Mi manchi”, “Luna”, “Dedicato”, “Non sono una signora” e “Sei bellissima”.