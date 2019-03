Una mattinata di Open day per conoscere l’Asilo comunale

Sabato 30 marzo dalle 9.30 alle 11.30 in occasione dell’Open day sarà possibile visitare l’Asilo nido comunale di Castiglione Olona in via Boccaccio 13.

Le educatrici accompagneranno i genitori a conoscere gli ambienti dedicati ad accogliere i bambini, avendo cura di descrivere l’organizzazione del nido, le iniziative rivolte alle famiglie e il progetto pedagogico che li anima.

Le iscrizioni al nido per il prossimo anno scolastico sono aperte fino al 30 aprile. Le domande presentate oltre questa data saranno accolte solo in base alla disponibilità di posti.

Per maggiori informazioni contattare le educatrici del nido scrivendo a asilonido@comune.castiglione-olona.va.it oppure telefonando dalle ore 13 alle 14.30 al numero 0331 824866.