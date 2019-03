Memo Remigi “battezza” il nuovo pianoforte della hall dell’ospedale

Un pianoforte nella hall dell’ospedale di Circolo di Varese a disposizione di chiunque voglia condividere il proprio talento.

Lo strumento musicale, donato all’ospedale dalla Fondazione “Il Circolo della Bontà Onlus”, è stata inaugurato giovedì 21 marzo dalle mani di Memo Remigi, il primo a rompere il ghiaccio per un’iniziativa che è stata pensata per dare spazio liberamente ai tanti musicisti di passaggio dall’ospedale, che siano infermieri, medici, pazienti o operatori.

«L’iniziativa si chiama Mi-Fa-Sol Bene ed è un modo per rallegrare per quanto possibile la permanenza di chi si trova in ospedale – spiega il presidente della Fondazione Gianni Spartà -. Ringrazio moltissimo le scuole di musica di Varese e Barasso e tanti musicisti che appena saputa l’iniziativa si sono offerti di venire a suonare tanto che è già pronto un fitto calendario di appuntamenti».

«Questo pianoforte è a disposizione dei cittadini e vogliamo che venga utilizzato per donare agli altri sensazioni piacevoli – ha spiegato il direttore generale dell’ASST dei Sette Laghi Gianni Bonelli -. Questo è l’ennesimo contributo che donano a questo ospedale e ne siamo grati».

ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

-DOMENICA 31 MARZO – ORE 16.00

Mirea Marchetto Mollica – Mezzosoprano Marco Devoli – Pianoforte

v DOMENICA 14 APRILE – ORE 16.00

LICEO MUSICALE STATALE “A. MANZONI” DI VARESE Marco Autelli – Pianoforte Tommaso Losito – Violoncello

v SABATO 27 APRILE – ORE 15.30

LICEO MUSICALE STATALE “A. MANZONI” DI VARESE Marina Adamoli – Pianoforte

Dafne Colombo – Canto e Violino

v DOMENICA 28 APRILE – ORE 16.00

Girasole Olandese (Michela Lelli) – Cantautrice Voce e chitarra

v DOMENICA 12 MAGGIO – ORE 16.00

LICEO MUSICALE STATALE “A. MANZONI” DI VARESE

Gaia Asta, Ilenia Galmarini, Juan Diego Guazzi – Pianoforte Giacomo Minazzi – Clarinetto

Fabrizio Buzzi – Contrabbasso

v MARTEDì 21 MAGGIO – ORE 16.00

Flavio Premoli della PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI

v SABATO 8 GIUGNO – ORE 15.30

Alessia Binda, Benedetta Ballardini, Sara Ansaldi – Flauti Sonia Candallone – Pianoforte

v DOMENICA 9 GIUGNO – ORE 16.00

LICEO MUSICALE STATALE “A. MANZONI” DI VARESE Fabio De Bortoli – Pianoforte

Giulio Piazzoli – Clarinetto basso

v SABATO 22 GIUGNO – ORE 15.30

Paola D’Alessandro – Voce e Pianoforte

v DOMENICA 23 GIUGNO – ORE 16.00

Serena Conte – Violino

v SABATO 6 LUGLIO – ORE 15.30

Silvia Franzi – Musiche da Chopin, Prokofiev e Mozart

v DOMENICA 29 SETTEMBRE – ORE 15.30

Centro Formazione Musicale: Lisa Sacchezin – Classe Canto

v DOMENICA 13 OTTOBRE – ORE 16.00

Centro Formazione Musicale: Zofia Kozlik e Marta Rovera – Classi Pianoforte e Flauto

v DOMENICA 10 NOVEMBRE – ORE 16.00

Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” Induno Olona – Concerto acustico con chitarra a cura della classe di canto moderno