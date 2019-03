Mencarelli, Pirola e Berti, voci da un trionfo

Sollevata la coppa, stappato lo spumante, messe al colle le medaglie, alcuni dei protagonisti della vittoria in Cev Cup della Yamamay-EWork sfilano davanti a taccuini e telecamere, visibilmente soddisfatti e circondati dalla festa spontanea che è iniziata quando Bonifacio ha messo a terra il pallone del momentaneo 2-1 biancorosso. Il punto decisivo.

MENCARELLI 1

Siamo entrate in campo carichi di tensione, soprattutto le più giovani, anche condizionati dall’ambiente esterno che forse dava per scontata la nostra vittoria. Però siamo stati bravi a ricompattarci.

MENCARELLI 2

Mi sono reso conto che potevo inserire Grobelna anche un po’ prima perché ho visto che l’intesa tra Flo e Alessia stava iniziando a mancare. E le rumene non avevano mai giocato contro Grobelna: ho sfruttato questa situazione.

BERTI 1

Sono felicissima per questa bella vittoria. Sono entrata in campo molto tesa e penso si sia visto, ma ero consapevole che loro non avrebbero giocato come all’andata e che ci sarebbe stato da combattere.

BERTI 2

In generale sono contenta per tutto il gruppo perché siamo state brave a mantenere la concentrazione anche dopo il primo set, che era girato a loro favore.

PIROLA 1

Mi aspettavo che l’Alba Blaj avrebbe giocato una partita tosta e migliore rispetto all’andata. Da una parte sono contento che abbiamo perso il primo set: ci ha dato la spinta giusta per approcciare in modo più corretto gli altri parziali.

PIROLA 2

Ho visto soprattutto le più giovani scendere in campo piuttosto tese ma anche loro hanno saputo tirare fuori il carattere e giocare un’ottima partita, fino al trionfo finale.