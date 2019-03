“#Il mio Lavoro… il mio Futuro”, ecco com’è andata

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal sindaco di Gavirate Silvana Alberio che fa il punto in merito ad un progetto avviato l’anno scorso e finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani in aziende del territorio.

Agli inizi del 2019 possiamo fare un report circa l’impegno che l’Amministrazione ha assunto nei confronti di quello che è un problema sicuramente non solo della cittadina di Gavirate, ma di tutto il paese Italia: Il lavoro.

Nel 2018, a Gavirate, è partito un progetto sperimentale chiamato “#Il mio Lavoro… il mio Futuro” che nasce da una riflessione condivisa tra tecnici, politici, aziende ed artigiani circa la situazione lavorativa dei giovani e, più precisamente, da un’analisi sul tasso di disoccupazione giovanile che, purtroppo, incide significativamente anche sul nostro territorio.

Da sempre Gavirate attraverso l’Informalavoro, ha evidenziato, che la problematica più manifestata dai giovani è quella di non riuscire ad accedere alle opportunità lavorative per mancanza di esperienza e competenze che le aziende richiedono. D’altro canto ,le stesse aziende, ed in particolare quelle artigianali, rilevano di avere difficoltà nel reperire le risorse umane a cui trasmettere conoscenze, competenze e passione per una professione.

Da qui l’idea di costruire un progetto per superare questa situazione di stallo, attivando tirocini per consentire ai giovani di mettersi in gioco in una realtà aziendale o artigianale e ai datori di lavoro, di conoscerli e verificare le loro potenzialità all’interno del proprio contesto produttivo.

Le aziende e gli artigiani del territorio hanno risposto con grande senso civico mettendosi a disposizione per creare una sinergia costruttiva tra pubblico e privato, nell’ottica di una collaborazione, esplicitata anche nella compartecipazione, da parte del Comune, al rimborso spese da riconoscere tirocinanti, che potrebbe diventare una costante nel mercato del lavoro del nostro territorio.

Il Comune ha indetto un bando per individuare i giovani da inserire in questo percorso, bando che offriva opportunità in settori molto diversificati tra loro: dalla carrozzeria al catering, dalla casa di riposo all’edilizia stradale, passando per la lavorazione del legno e del marmo, senza dimenticare l’ambito puramente produttivo di un’azienda di materie plastiche.

Otto sono i ragazzi che hanno aderito e due sono stati inseriti in contesti aziendali con la prospettiva di trasformare questo tirocinio in una realtà lavorativa permanente.

Visti i primi risultati di questo progetto innovativo e sperimentale, l’Amministrazione Comunale intende ancora investire in tal senso, facendolo diventare un punto di riferimento per i giovani e le aziende del territorio.

Abbiamo dovuto anche notare, comunque, attraverso le domande presentate, che non erano solo i giovani a chiedere opportunità di lavoro. È del tutto evidente che viviamo in un momento storico in cui l’innalzamento dell’età pensionabile ha allungato il futuro lavorativo di molte persone che, spesso, si trovano fuori dal mercato del lavoro a seguito delle diverse crisi aziendale che nel corso degli anni e ancora oggi, si stanno verificando.

Per tale motivo, sono stati attivati tirocini di inclusione sociale all’interno dei servizi comunali attraverso i quali i tirocinanti, lavorando al fianco degli operatori, acquisiscono competenze per la loro riqualificazione professionale, svolgendo peraltro un’operazione concreta di cittadinanza attiva al servizio della comunità.

Da sottolineare che tale strumento, valutato positivamente da entrambe le parti, ha sortito anche un’assunzione a tempo indeterminato.

Concludendo, possiamo solo dire che il risultato ottenuto ci incentiva a continuare in questa direzione e, questo, grazie soprattutto all’esperienza che da anni l’Amministrazione Comunale di Gavirate profonde con il lungimirante servizio offerto dall’Informalavoro.