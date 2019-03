Nelle sale torna Tim Burton con il suo Dumbo

Disney si affida al genio di Tim Burton per dirigere Dumbo, al cinema da giovedì 28 marzo. Holt Farrier (Colin Farrell), con un glorioso passato circense, dopo la guerra non riesce a riprendere la vita normale. Max Medici (Danny DeVito) lo assume, insieme ai figli Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins), con il compito di occuparsi di un piccolo elefante con le orecchie troppo grandi, che è diventato lo zimbello di un circo già in difficoltà economiche. Quando i ragazzi scoprono che il piccolo Dumbo riesce a volare, l’imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) e la trapezista Colette Marchant (Eva Green) decidono di trasformare l’elefantino in una vera star. Approdato a Dreamland, lo spettacolare circo di Vandevere, però, Holt si rende conto che dietro un’apparenza di successo si nascondono ombre e segreti.

Bentornato Presidente esce al cinema giovedì 28 marzo. Otto anni dopo la sua elezione al Quirinale, Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) si trova di fronte a un bivio: da una parte la politica italiana ha ancora bisogno di lui, ma dall’altra la sua amata Janis (Sarah Felberbaum) è insofferente e non riconosce più in Peppino l’uomo che voleva cambiare il mondo di cui si era innamorata…

Una giusta causa, al cinema dal 28 marzo, porta sul grande schermo la storia vera di Ruth Bader, interpretata da Felicity Jones.

Ruth, una delle nove donne accettate al corso di laurea in legge all’università di Harvard nel 1956, fatica a trovare lavoro negli studi legali perché in quanto donna, nonostante l’indiscutibile talento, incontra solo porte chiuse. Grazie al sostegno dell’avvocatessa Dorothy Kenyon (Kathy Bates), Ruth allora si mette in proprio e trascina in tribunale il suo caso di discriminazione di genere.

Sebbene il fronte degli oppositori sia piuttosto nutrito, la protagonista ottiene la vittoria, creando così un importante precedente nella storia degli Stati Uniti.