Nuova vita per carta e cartone: torna “Riciclo aperto”

Torna “Riciclo aperto“, l’iniziativa del Consorzio Comieco che il 27, 28 e 29 marzo apre le porte all’industria del riciclo di carta e cartone, con visite a 100 impianti tra piattaforme di selezione, cartiere e cartotecniche, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo del Consorzio Comieco è quello di far capire che riciclare carta e cartone è facile, utile e importante: «Tre italiani su cinque sono convinti che fare la raccolta differenziata di carta e cartone sia inutile perché poi “buttano tutto insieme” – spiegano i responsabili dell’iniziativa – L’iniziativa vuole rassicurare i cittadini sull’utilità del loro impegno quotidiano sfatando questo diffuso scetticismo nei confronti del riciclo, e mostrare come gli elementi di scarto si trasformino in nuove risorse grazie al gesto virtuoso del differenziare correttamente i materiali».

RicicloAperto si inserisce in una più ampia cornice: il Mese del Riciclo di Carta e Cartone, la campagna nazionale – organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione della carta e della grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il patrocinio di Anci, di Progetto Economia Circolare di Confindustria, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – che per tutto il mese di marzo ha dato vita ad un ricco calendario di iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri informativi, con lo scopo di far conoscere il ciclo del riciclo di carta e cartone nelle sue molteplici forme: industriale, economico, artistico, culturale e sociale.

“Riciclo aperto” si rivolge a scuole, cittadini, istituzioni, media e a tutti coloro che sono interessati a capire, assistendo in diretta alle varie fasi del processo industriale, che cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto.

In Lombardia sono sette gli impianti che sarà possibile visitare nel corso dei tre giorni di Riciclo Aperto: «La filiera del riciclo di carta e cartone in Lombardia può essere considerata un’eccellenza in Italia con i suoi 911 impianti attivi in tutta la regione – tra piattaforme di selezione e stabilimenti di produzione di carta e imballaggi – che danno nuova vita a oltre 630mila tonnellate di macero l’anno. La produzione annua di carta e cartone per imballaggi supera i 3 milioni di tonnellate, ossia il 37% del totale in Italia – dice Amelio Cecchini, Presidente di Comieco – Il merito del buon funzionamento del riciclo di carta e cartone in Lombardia è anche dei cittadini che ogni giorno si impegnano nella raccolta differenziata dando inizio al ciclo del riciclo: nel 2017 sono state raccolte nella regione circa 560mila tonnellate di carta e cartone, pari a 55 chilogrammi per abitante, un dato superiore a quello pro capite nazionale di 54,2 chili».

In provincia di Varese sarà aperta la Cartotecnica Pusterla di Venegono Inferiore.

Per scoprire l’impianto aderente a Riciclo Aperto disponibile più vicino e prenotare una visita, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 06.809144.217/218/219.

Gli impianti che aderiscono a Riciclo Aperto 2019 in Lombardia:

Provincia di Milano

Casa dell’energia e dell’ambiente – Milano (Museo)

DS Smith recycling division – Casarile (piattaforma di selezione)

Albertini Packaging Group – Milano (cartotecnica)

Provincia di Brescia

Cerro Torre Coop. sociale – Flero (piattaforma di selezione)

Cauto Cantiere Autolimitazione Coop. – Brescia (piattaforma di selezione)

Provincia di Varese

Pusterla 1880 – Venegono Inferiore (cartotecnica)

Provincia di Lecco

Cartiera dell’Adda – Calolziocorte (cartiera)